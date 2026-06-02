東京・東十条に「バングラデシュ人が大集結」していた…日本を”永住の地”に選んだ「納得の理由」

下町に広がる「リトル・ダッカ」の風景

東京都北区・東十条。下町風情が残るこの町では、ある不思議な光景が広がっている。

商店街そばにある地上4階建ての建物に吸い込まれる人、人、人。Tシャツにジーンズといったラフな服装の訪問者がいたかと思えば、「パンジャビ」と呼ばれる南アジア地方の民族衣装に身を包んだ男性も見受けられる。建物玄関口には溢れんばかりの靴が並び、耳をすますと聞きなれない朗読がかすかに伝わってくる。

「モウ、ハジマッテル？」

礼拝着を身に着けた一人の男性が記者に笑顔で声をかけてくる。「いっぱいだ」と伝えると、2度目のお祈りまで待つと整列に並んだ。

彼らの目的はイスラム教の礼拝だ。金曜日のこの日はムスリム（イスラム教徒）にとっては神聖な1日として扱われ、モスクに集まってお祈りをあげるのが習わしとなっている。

なかでも東十条はモスクが建築されており、地元のみならず他県からもイスラム教徒たちが続々と集う場所となっている。

その発起人の1人となったのが、バングラデシュ出身のカウサル・ブヤン氏（62歳）だ。特に東十条は都内の自治体として最多とされる2071人のバングラデシュ人が多く暮らし、同国の首都・ダッカになぞらえ「リトル・ダッカ」と呼ばれるエリアとして知られている。

いかにして東十条はバングラデシュ人が集う場所となったのか。そこにはリトル・ダッカの父とされるブヤン氏の存在があった。本人がその歴史を語る。（以下、鍵カッコはブヤン氏）

「リトル・ダッカ」の父が明かす誕生秘話

「私はバングラデシュのクミッラという場所の出身です。クミッラはバングラデシュでも都市部に入るエリアで、父は高校の教師として働いていました。学校を卒業後はダッカで建築関係の事務として就職して、しばらくは勤務していました」

ブヤン氏が来日したのは約40年前。20代前半の頃だった。

「日本には語学学校に通うために行きました。長年、バングラデシュと日本は友好関係を築いていましたし、国内には日系企業も複数あり、語学を学べば帰国しても仕事ができると思っていました。バングラ人は日本に対してはとてもいいイメージを持っているので、それが来日の決め手です。家族も賛成してくれていましたね。その頃はまだ日本で暮らすかどうかは考えていませんでした。今でこそバングラデシュから日本に来る人も多いと思いますが、当時は私のような人間は少なかった。私の場合は先にいとこが日本に暮らしており、生活面のサポートをしてくれて助かりました」

当時、ブヤン氏が通う語学学校が十条にあったという。

「語学学校には私のほかにバングラデシュ人も通っていました。家はいとこの協力もあって、アパートの一部屋を借りられました。最初に住んだのは赤羽で、そこから数ヵ月後に東十条に引っ越しました。最初は文化の違いに戸惑いは感じていました。例えばバングラデシュでは女性は家族以外の男性と遭遇しないような生活圏で暮らすという伝統的な文化がありますが、日本人はフリー。そこはびっくりしましたよね。でも徐々に慣れていきました」

「ココス」で過ごしたバイト時代

イスラム圏では女性がビジャブと呼ばれるスカーフを被り、頭や首元を隠すという習慣が根付いているだけあって、日本人女性の容姿にも衝撃を受けたというブヤン氏。食事面でも苦労があったという。

「私たちムスリムは宗教上の理由から豚肉は口にしません。私が日本に来たときはまだハラルフード（イスラム教徒が食べられる料理）のレストランや食料品も今のように多くなく、外食は控えるようにしていました。食事は牛肉や鶏肉を買って自宅で調理することが多かったですね」

一方、生活費は飲食店でのアルバイトで工面していた。

「アルバイトはレストランでの皿洗いです。しばらくすると調理の仕事も任されるようになりました。当時はハラルフードのお店はなかったので、赤羽にあるココスで働いていました。池袋の飲食店でも働きました」

かくして2年間の猛勉強を経て、無事に語学学校を卒業したブヤン氏。そこで彼が選んだのは日本での起業だった。

つづく後編記事『【バングラデシュ人が移住】東京・東十条が「リトル・ダッカ」になっていた…！「父」と呼ばれる男が明かす、日本人の知らない「意外なビジネス」』では、ブヤン氏が明かすリトル・ダッカの成り立ち、そして日本人も知らない意外なビジネスについて詳しくお伝えする。

【つづきを読む】【バングラデシュ人が移住】東京・東十条が「リトル・ダッカ」になっていた…！「父」と呼ばれる男が明かす、日本人の知らない「意外なビジネス」