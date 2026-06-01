【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の北村匠海が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。映画『愚か者の身分』（2025）で主演男優賞を受賞し、共演した綾野剛について語った。【写真】北村匠海、グレースーツ姿で授賞式登壇◆北村匠海、綾野剛への尊敬語る主演男優賞に輝いた北村は「本日は本当に素敵な賞をいただきありがとうございます」と感謝しつつ「なぜ自分なのかというのが率直な感情ではあ