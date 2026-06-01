北村匠海、綾野剛に感じた“恐ろしさ”明かす 共演は「かけがえのない時間」【第35回日本映画批評家大賞】
【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の北村匠海が6月1日、都内にて行われた「第35回日本映画批評家大賞」の授賞式典に出席。映画『愚か者の身分』（2025）で主演男優賞を受賞し、共演した綾野剛について語った。
【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い
主演男優賞に輝いた北村は「本日は本当に素敵な賞をいただきありがとうございます」と感謝しつつ「なぜ自分なのかというのが率直な感情ではありました」と吐露。「そこで選考理由を読ませていただいたところ、自分がこれまで歩んできた役者人生を読み込んでしてくれていて、僕は間違ってなかったんだなと。自分が歩んできた道を少し褒めることができる、そんな時間でした」と振り返った。
MCに綾野剛との共演について尋ねられると「綾野さんはみるみる体が大きくなった役者でして、トライストーンという事務所、みんな体が大きいな印象があります」とユーモアを交えて回答し、会場は笑いが。
続けて「でも剛さんっていうのは、とにかく役に対して1番ストイックで、芝居のことを常に考えている先輩です。そこに僕は恐ろしさを感じつつも、尊敬もあるし、必ずまた共演したいなという部分もあります。そういう偉大な先輩が常に僕の目になってくれたというのは、かけがえのない時間でした」と綾野との撮影を振り返った。
1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる輝き。」をテーマに、映画批評家たち選考員の独自の視点によって厳密に選定した16賞を17組に授与。メイン司会は奥浜レイラが担当した。（modelpress編集部）
作品賞：『愚か者の身分』（永田琴監督）
監督賞：永田琴監督『愚か者の身分』
主演男優賞：北村匠海『愚か者の身分』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』
主演⼥優賞：岸井ゆきの『佐藤さんと佐藤さん』
助演男優賞：横浜流星『国宝』
助演⼥優賞：二階堂ふみ『遠い山なみの光』
ドキュメンタリー賞：『みらいのうた』（エリザベス宮地監督）
アニメーション作品賞：『ChaO』（青木康浩監督）
新⼈監督賞：小島央大監督『火の華』
新⼈男優賞（南俊子賞）：林裕太『愚か者の身分』
新⼈⼥優賞（小森和子賞）：南琴奈『ミーツ・ザ・ワールド』
脚本賞：熊谷まどか・天野千尋『佐藤さんと佐藤さん』
編集賞（浦岡敬⼀賞）：大川景子『旅と日々』
松永文庫賞（特別賞）：NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：田中泯『国宝』
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：長塚京三『敵』
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【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い
◆北村匠海、綾野剛への尊敬語る
主演男優賞に輝いた北村は「本日は本当に素敵な賞をいただきありがとうございます」と感謝しつつ「なぜ自分なのかというのが率直な感情ではありました」と吐露。「そこで選考理由を読ませていただいたところ、自分がこれまで歩んできた役者人生を読み込んでしてくれていて、僕は間違ってなかったんだなと。自分が歩んできた道を少し褒めることができる、そんな時間でした」と振り返った。
続けて「でも剛さんっていうのは、とにかく役に対して1番ストイックで、芝居のことを常に考えている先輩です。そこに僕は恐ろしさを感じつつも、尊敬もあるし、必ずまた共演したいなという部分もあります。そういう偉大な先輩が常に僕の目になってくれたというのは、かけがえのない時間でした」と綾野との撮影を振り返った。
◆「第35回日本映画批評家大賞」
1991年に水野晴郎が発起人となり、淀川長治、小森和子といった当時第一線で活躍した映画批評家たちによって設立された映画賞「日本映画批評家大賞」。35年の歴史を数えた本年は「問うたびに、深くなる輝き。」をテーマに、映画批評家たち選考員の独自の視点によって厳密に選定した16賞を17組に授与。メイン司会は奥浜レイラが担当した。（modelpress編集部）
◆「第35回日本映画批評家大賞」受賞者一覧
作品賞：『愚か者の身分』（永田琴監督）
監督賞：永田琴監督『愚か者の身分』
主演男優賞：北村匠海『愚か者の身分』
主演男優賞：吉沢亮『国宝』
主演⼥優賞：岸井ゆきの『佐藤さんと佐藤さん』
助演男優賞：横浜流星『国宝』
助演⼥優賞：二階堂ふみ『遠い山なみの光』
ドキュメンタリー賞：『みらいのうた』（エリザベス宮地監督）
アニメーション作品賞：『ChaO』（青木康浩監督）
新⼈監督賞：小島央大監督『火の華』
新⼈男優賞（南俊子賞）：林裕太『愚か者の身分』
新⼈⼥優賞（小森和子賞）：南琴奈『ミーツ・ザ・ワールド』
脚本賞：熊谷まどか・天野千尋『佐藤さんと佐藤さん』
編集賞（浦岡敬⼀賞）：大川景子『旅と日々』
松永文庫賞（特別賞）：NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
ゴールデン・グローリー賞（水野晴郎賞）：田中泯『国宝』
ダイヤモンド大賞（淀川長治賞）：長塚京三『敵』
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