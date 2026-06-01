連日、夏のような暑さが続く静岡県内。6月1日も各地で真夏日を記録しました。今週は台風6号の接近もあり、この暑さも一転、3日には警報級の雨になる可能性も…。（記者）「正午過ぎのJR三島駅です。この時間日差しが強く非常に暑く感じます」＊6月1日、三島市では最高気温28.9℃を記録する夏日となったほか、浜松市天竜区の佐久間と川根本町では31.7℃と真夏日を記録しました。この週末も晴れ間が広がった県内。5月31日、西伊豆町