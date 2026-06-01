連日、夏のような暑さが続く静岡県内。6月1日も各地で真夏日を記録しました。今週は台風6号の接近もあり、この暑さも一転、3日には警報級の雨になる可能性も…。



（記者）

「正午過ぎのJR三島駅です。この時間日差しが強く非常に暑く感じます」＊



6月1日、三島市では最高気温28.9℃を記録する夏日となったほか、浜松市天竜区の佐久間と川根本町では31.7℃と真夏日を記録しました。





この週末も晴れ間が広がった県内。5月31日、西伊豆町にある「宇久須神社」では、夏を感じるイベントが…。空と海をイメージした青色の風鈴240個を入口の両側に飾り付ける「風鈴神社」と呼ばれるイベントです。神社本殿に期間限定で風鈴を飾る催し「風鈴神社」が行われている「宇久須神社」。この日限定で風鈴の引き売りが行われました。開運の祈祷を受けた風鈴の販売を行っていて、30日は初日限定で引き売りが行われ、西伊豆町のガラス作家などが所属する西伊豆硝子舎がこの日のために用意した風鈴88個を販売しました。（スタッフ）Q.暑くないですか？「暑い」強い日差しが照り付ける中、風鈴の優しい音色が響き渡っていました。連日晴れ間が広がり暑さが続く静岡県内ですが…日本列島に接近している台風6号の影響で、県内はあす2日から天気が崩れる見込みです。5月31日に気象庁が行った会見では…。（気象庁の会見）「台風に先行して前線の雨がかかってきます。前線で早い段階から大雨となり、さらに、その後、台風が接近して大雨となるということで、雨の期間が長くなるとともに総降水量が多くなる可能性がありますので、そういった部分については危機感ももって十分に留意いただいて、気象庁からの最新の情報に気を付けていただきたいというふうに思います」静岡県を含む東海地方は、あす2日からあさって3日にかけて、前線や台風の影響で警報級の大雨となる見込みだということです。その台風6号は、1日午後3時現在、那覇市の南南西にあって1時間に約20キロの速さで北に進んでいます。そして、進路や状況は、3年前、全国各地に被害をもたらした台風2号のパターンと似ているのです。その3年前の台風では…。（伊藤 薫平 アナウンサー）「あたりは嵐のような状態となっていまして、この辺り、視界が悪くなっている」同じ場所で猛烈な雨が降り続ける「線状降水帯」の発生情報が発表されたほか、磐田市では、太田川水系の敷地川の堤防が決壊し、濁流が住宅街に流れ込みました。（被害にあった男性）「これが水位、ここまで水がきた、浸かった」沼津市大岡では、水路の水を川に流し出す排水ポンプが大雨の影響で止まり、氾濫。氾濫した水路の近くにあるこの病院には、大量の泥水が流れ込みました。さらに…。（徳増 ないる アナウンサー）「浜松市北区引佐町の土砂崩れの現場です。土砂が大量に流れて きた様子が分かります。その土砂に押し流されてしまっ たのでしょうか。画面中央建物が大きく壊れているのが確認できます」そして、浜松市浜名区の引佐町で土砂崩れが発生。住宅1棟が巻き込まれ、この家に住む35歳の男性が、建物の1階部分から遺体で発見されました。そして、今回の台風について、JR東海は、東海道新幹線が2日夜から3日いっぱい、急な運転見合わせなどが発生する可能性があると発表しています。