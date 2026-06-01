東京・渋谷区では1日から、ごみのポイ捨てをした人に、過料2000円を徴収する新たな制度が始まりました。渋谷駅周辺では1日朝から区の巡回員などがポイ捨てをする人がいないか見回りを始めました。渋谷区によりますと、コロナ禍の後、街を訪れる人が増え、ごみのポイ捨てが駅周辺で増えていて、新たな制度では区の巡回員などが24時間巡回し、ポイ捨てをした人を発見し次第、過料2000円を徴収するということです。渋谷区環境政策部