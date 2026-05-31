¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ season24¡×(¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1) 1999Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¤Î¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£µþÅÔÉÜ·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡¢ÄÌ¾Î"²ÊÁÜ¸¦"¤ÎË¡°å¸¦µæ°÷¡¦ºç¥Þ¥ê¥³¤¬¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ë¸¦µæ°÷¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¡°å¡¢ÊªÍý¡¢²½³Ø¡¢Ê¸½ñ´ÕÄê¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£"ºÇ¿·¤Î²Ê³ØÁÜºº¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯"¤È"Ë­ñÁ¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ"¤¬Íí¤ß¤¢¤¦¥Ï¥¤¥¯