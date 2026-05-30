バルガスは延長10回に劇的な逆転サヨナラ2ラン【MLB】Wソックス 4ー3 デトロイト（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦で走塁中に右足を負傷して途中交代した。主砲を欠いたチームだが、延長10回にミゲル・バルガス内野手の劇的な逆転サヨナラ2ランで勝利を飾った。試合後、殊勲の26歳は交代後の村上の“行動”を紹介。ファンの感動を誘っている。アクシデ