バルガスは延長10回に劇的な逆転サヨナラ2ラン

【MLB】Wソックス 4ー3 デトロイト（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦で走塁中に右足を負傷して途中交代した。主砲を欠いたチームだが、延長10回にミゲル・バルガス内野手の劇的な逆転サヨナラ2ランで勝利を飾った。試合後、殊勲の26歳は交代後の村上の“行動”を紹介。ファンの感動を誘っている。

アクシデントは3回の第2打席だった。一塁へ全力疾走した直後、右太腿裏を押さえて苦悶の表情を浮かべ、そのまま負傷交代。球団からは「右ハムストリングの張り」と発表された。

劣勢の展開だったホワイトソックスだが、9回に西田陸浮外野手の同点スクイズで追いつくと、延長10回2死二塁からバルガスが左中間へ値千金の一発を放ち、劇的なサヨナラ勝ちを収めた。試合後、地元放送局のインタビューに応じたバルガスは、村上が舞台裏で取っていた行動を明かした。

「ムネはチームの大きな部分を占めていて、多くのものをもたらしてくれる。全員で彼を支えるよ。彼は残っていてクラブハウスで全員を待ち構えていた。それを見るとチームはもっと団結する。戻って彼ともっと話せたらいいね」

試合序盤にグラウンドをあとにした村上だが、その後もクラブハウスに残り、チームの勝利を信じていたようだ。加入1年目から主砲としての自覚を持ち、責任感ある振る舞いにファンも感動したようだ。

「バルガスさん、涙が出てきた」「バルガスのコメント、胸熱いですね……ムネが怪我しても一番にクラブハウスでみんなを出迎える姿、さすがだわ」「チームの絆が本当に強そうで、こういうところを見ると応援したくなります」「ムネ完全にホワイトソックスに溶け込んでてよかったぁ」「村上のすごいとこよね。個人の数字だけではなく、1年目でチームにこれだけの好影響を及ばしている」と反響が寄せられた。1日も早い復帰を祈るばかりだ。（Full-Count編集部）