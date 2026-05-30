女優の當真あみが、舞台の千秋楽を前に、“家族３ショット”を公開し反響を呼んでいる。今月９日から東京・日生劇場で上演されている舞台「ハムレット」にオフィーリア役で出演している當真は３０日に自身のインスタグラムを更新し「舞台『＃ハムレット』本日、いよいよ東京公演千秋楽です」と告知すると、俳優の梶原善と石川凌雅との３ショットをアップ。白いドレス姿の當眞は梶原と石川に挟まれ笑顔を見せている。「写真は