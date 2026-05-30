女優の當真あみが、舞台の千秋楽を前に、“家族３ショット”を公開し反響を呼んでいる。

今月９日から東京・日生劇場で上演されている舞台「ハムレット」にオフィーリア役で出演している當真は３０日に自身のインスタグラムを更新し「舞台『＃ハムレット』本日、いよいよ東京公演千秋楽です」と告知すると、俳優の梶原善と石川凌雅との３ショットをアップ。白いドレス姿の當眞は梶原と石川に挟まれ笑顔を見せている。

「写真はオフィーリアの大好きな父と兄です 毎朝一緒に声出しさせていただいています。出る直前に舞台袖で善さんとグータッチをするのが日課です」と明かし、「一昨日も善さんから美味しい食べ物いただいてしまいました 最初のレアティーズとの場面、いつも私が失敗してしまわないかドキドキしてるのですが、どんな体勢でも絶対に支えてくれる凌雅さん、本当に感謝しています。気さくで本当に優しいお２人です」とより詳細なエピソードを披露した。

この投稿には「素敵なスリーショット」「こうやって見ると、本当の家族のような雰囲気ですね」「明るくてホント素敵な笑顔だ！あみさんにはホント笑顔が似合う」「共演の皆さんにとても愛されていることが伝わってきますね」「家族ショットうれしい〜〜かわいい〜〜っ」などの声が寄せられている。