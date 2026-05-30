【モデルプレス＝2026/05/30】エラ・ブライトとベルモント・カメリが主演を務めるドラマ「オフキャンパス」が5月13日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】人気恋愛ドラマ、教室での大胆密着シーン◆ドラマ「オフキャンパス」エル・ケネディのヤングアダルト小説シリーズを原作とする恋愛ドラマ。ミュージシャンを目指す音楽専攻の真面目な女子大生ハンナ・ウェルズ（エラ・ブライト）は、ア