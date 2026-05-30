モテ男子と偽装恋愛から始まるラブストーリー 危険で甘い駆け引きに視聴者釘付け【オフキャンパス】
【モデルプレス＝2026/05/30】エラ・ブライトとベルモント・カメリが主演を務めるドラマ「オフキャンパス」が5月13日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】人気恋愛ドラマ、教室での大胆密着シーン
エル・ケネディのヤングアダルト小説シリーズを原作とする恋愛ドラマ。ミュージシャンを目指す音楽専攻の真面目な女子大生ハンナ・ウェルズ（エラ・ブライト）は、アイスホッケーが大嫌い。そんな彼女が、モテモテなアイスホッケー界の神童ギャレット・グラハム（ベルモント・カメリ）と、ある利害の一致から偽装恋愛の計画を立てることから物語は始まる。
ハンナの目的は、片想いの相手であるジャスティン（ジョシュ・ヒューストン）を嫉妬させること。一方のギャレットもまた、自身の目的のためにハンナの協力を必要としていた。互いを利用するためだけに始まった、偽りの恋人関係。しかし、作戦のために行動をともにするうちに、2人の関係は次第に予想外の方向へと動き出す。不器用ながらも互いの素顔や魅力に触れていく中で、いつしか偽りだったはずの恋の駆け引きが、本物の熱い火花へと変わっていく。
一見交わるはずのなかった、正反対な2人が織り成す至極のラブストーリー。学校一のモテ男子が彼女にだけ魅せるギャップや、偽りの関係だからこそ縮まるもどかしい距離感、そしてジャスティンを妬かせるために見せる大胆でスキャンダラスなスキンシップには、大人の女性も思わず胸キュンさせられるエモーショナルな瞬間が詰め込まれており、早くも多くの視聴者を釘付けにしている。（modelpress編集部）
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◆ドラマ「オフキャンパス」
エル・ケネディのヤングアダルト小説シリーズを原作とする恋愛ドラマ。ミュージシャンを目指す音楽専攻の真面目な女子大生ハンナ・ウェルズ（エラ・ブライト）は、アイスホッケーが大嫌い。そんな彼女が、モテモテなアイスホッケー界の神童ギャレット・グラハム（ベルモント・カメリ）と、ある利害の一致から偽装恋愛の計画を立てることから物語は始まる。
◆恋の駆け引きが本物の火花に！偽装恋愛から始まる予測不能なヤングアダルト・ラブストーリー
ハンナの目的は、片想いの相手であるジャスティン（ジョシュ・ヒューストン）を嫉妬させること。一方のギャレットもまた、自身の目的のためにハンナの協力を必要としていた。互いを利用するためだけに始まった、偽りの恋人関係。しかし、作戦のために行動をともにするうちに、2人の関係は次第に予想外の方向へと動き出す。不器用ながらも互いの素顔や魅力に触れていく中で、いつしか偽りだったはずの恋の駆け引きが、本物の熱い火花へと変わっていく。
一見交わるはずのなかった、正反対な2人が織り成す至極のラブストーリー。学校一のモテ男子が彼女にだけ魅せるギャップや、偽りの関係だからこそ縮まるもどかしい距離感、そしてジャスティンを妬かせるために見せる大胆でスキャンダラスなスキンシップには、大人の女性も思わず胸キュンさせられるエモーショナルな瞬間が詰め込まれており、早くも多くの視聴者を釘付けにしている。（modelpress編集部）
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