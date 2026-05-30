◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神4-3ロッテ(30日、ZOZOマリン)阪神は佐藤輝明選手と森下翔太選手の打撃が敵地でさく裂し勝利しました。初回、ロッテ先発の唐川侑己投手にファウルで粘った7球目のカットボールを佐藤選手が振り抜くとライトスタンドに着弾。阪神の主砲が初回からほえます。それに呼応したのが森下選手。3回2アウト1塁で森下選手に打席が回ると、初球、低めのカットボールを打ち返します。打球は大きく伸び、レフトスタン