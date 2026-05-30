◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神4-3ロッテ(30日、ZOZOマリン)

阪神は佐藤輝明選手と森下翔太選手の打撃が敵地でさく裂し勝利しました。

初回、ロッテ先発の唐川侑己投手にファウルで粘った7球目のカットボールを佐藤選手が振り抜くとライトスタンドに着弾。阪神の主砲が初回からほえます。

それに呼応したのが森下選手。3回2アウト1塁で森下選手に打席が回ると、初球、低めのカットボールを打ち返します。打球は大きく伸び、レフトスタンドに飛び込む2ランホームラン。敵地に駆けつけたサポーターからは大歓声が巻き起こりました。森下選手はこれだけでなく5回の第3打席、2アウトの場面ではまたも唐川投手の2球目高めの変化球に合わせ振り抜くとレフトスタンドへアーチを描きます。2打席連続ホームランで14号。佐藤選手に並びリーグトップとなりました。

6回に森下選手のエラーの間に友杉篤輝選手に本塁生還され2点目を決められます。さらに8回に西川史礁選手にソロホームランを放たれると、山口航輝選手の打球をショートの熊谷敬宥選手がエラー。

いやな流れになり1アウト1・2塁で村上頌樹投手から岩崎優投手に継投。ポランコ選手を空振り三振、2回にホームランを打った安田尚憲選手も空振り三振に抑え、流れを断ち切りました。

9回はドリス投手が抑え、阪神が連勝となりました。