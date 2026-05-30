仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、人気アニメキャラ風メイク公開「画面から飛び出したみたい」「そっくり」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/30】インフルエンサーのすなずりかりんが5月28日までに自身のInstagramを更新。メイク動画を公開し反響を呼んでいる。
【写真】仮面高校生の妹「そっくり」高クオリティの人気アニメキャラ風メイク公開
すなずりは「和栗薫子ちゃんメイクしてみたよ」とつづり、リール動画を投稿。ファンのリクエストに答え、アニメ「薫る花は凛と咲く」に登場するキャラクター風のメイク姿を公開した。カラーコンタクトを入れる様子や化粧下地を塗る様子などから載せ、「和栗薫子」を忠実に再現したメイクとなっている。
この投稿に「画面から飛び出したみたい」「薫子ちゃんそっくり」「完璧メイク」「素晴らしいクオリティ」「めちゃくちゃ可愛いです」「最高に似合ってます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】仮面高校生の妹「そっくり」高クオリティの人気アニメキャラ風メイク公開
◆すなずりかりん、人気アニメキャラ風メイク
すなずりは「和栗薫子ちゃんメイクしてみたよ」とつづり、リール動画を投稿。ファンのリクエストに答え、アニメ「薫る花は凛と咲く」に登場するキャラクター風のメイク姿を公開した。カラーコンタクトを入れる様子や化粧下地を塗る様子などから載せ、「和栗薫子」を忠実に再現したメイクとなっている。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿に「画面から飛び出したみたい」「薫子ちゃんそっくり」「完璧メイク」「素晴らしいクオリティ」「めちゃくちゃ可愛いです」「最高に似合ってます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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