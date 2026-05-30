◇交流戦日本ハム・北山―巨人・竹丸（エスコンフィールド北海道）楽天・藤井―ヤクルト・奥川（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・ワイナンス―DeNA・尾形（ベルーナドーム）ロッテ・ロング―阪神・才木（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・高島―中日・高橋宏（京セラドーム大阪）ソフトバンク・徐若熙―広島・岡本（みずほペイペイドーム）