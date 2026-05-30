竹崎島を照らす若女将――。有明海を望む佐賀・太良町の竹崎港近くにある旅館「一福荘」で、竹崎ガニを看板に宿を切り盛りする梅崎恵美さん（３８）は、元ボートレーサーという異色の経歴を持つ。若女将へ転身した姿はＳＮＳでも話題を呼んだ。だが、本人が見据えるのは過去の肩書ではない。「竹崎をどう残していくか」。漁師や地元住民とチームを組み、竹崎島の魅力発信にも力を注いでいる。「今は宿の仕事が９割ですね」。接客