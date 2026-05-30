かつて氷上でしのぎを削ったフィギュアスケート界の日米のレジェンドは、片やリンクに立ち続けてファンを虜にし、片や世界最高峰の大学に進学。競技の世界から退いた2人は、まったく別の道を歩んでいる。【写真】羽生結弦と元妻・末延麻裕子さんが初共演した際のツーショット。他、アイスショーを終えて会場をあとにする、筋肉ムキムキの羽生結弦などもプロスケーターの羽生結弦（31才）が長年懇意にする衣装デザイナーとコラ