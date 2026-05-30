かつて氷上でしのぎを削ったフィギュアスケート界の日米のレジェンドは、片やリンクに立ち続けてファンを虜にし、片や世界最高峰の大学に進学。競技の世界から退いた2人は、まったく別の道を歩んでいる。

【写真】羽生結弦と元妻・末延麻裕子さんが初共演した際のツーショット。他、アイスショーを終えて会場をあとにする、筋肉ムキムキの羽生結弦なども

プロスケーターの羽生結弦（31才）が長年懇意にする衣装デザイナーとコラボした写真集『Couture on Ice羽生結弦×伊藤聡美 写真集』の受注が5月22日から始まった。

「写真集のために新たに制作されたコスチュームをまとった羽生さんが舞う姿を、彼を撮り続けてきたカメラマンが写真に収めたファン垂涎の一冊。お値段は2万7500円と超強気ですが、すでに受注可能数に達しました」（スケート関係者）

アイスショーや写真集など、いまなお氷上でファンの心をつかむ羽生。彼が現役だった頃、ライバルとして立ちはだかったのが、アメリカのネイサン・チェン（26才）だった。

羽生が4位に沈んだ2022年の北京五輪で金メダルを獲得。2019年にネイサンが叩き出した世界最高得点はいまだ破られていない。さらに頭脳明晰で、2018年に米国の名門・イェール大学に進学すると、3年次には心臓腫瘍学者の研究室で研究に従事。2024年春に同大を卒業した際の研究テーマは、「深層学習を用いた体細胞変異の病原性予測」という難解極まるものだった。

そんな文武両道を究めるスケーターの新たな進路が5月中旬、明らかになった。

「今年9月から、『ハーバード大学』の中でも最難関として知られる医学部に進学するというのです」（前出・スケート関係者）

アメリカの医学部への進学システムは、日本と大きく異なる。

「まず現地の4年制大学を卒業した上で、MCATと呼ばれる医学部進学に必須の試験を受ける必要があります。ハーバード大の場合、528点満点中520点が最低ラインとも。さらに課外活動や臨床経験、研究実績も必須で一筋縄ではいきません」（在米ジャーナリスト）

ネイサンはイェール大学卒業後、ジョンズ・ホプキンス大学の医療工学に関するラボで研究助手として働き、実績を積んだ。

「それでもスケーターとして揺らぐことなく、多忙な生活の中でも時間を見つけ、月に1、2回はリンクで滑っていたそうです。しかもミラノ・コルティナ五輪の際は現地に駆けつけて後輩たちを応援し、他国の選手にも賛辞を贈りました」（前出・スケート関係者）

対する羽生は、プロ転向後もスケート一筋。昨年8月から「メンテナンス期間を設ける」として休養していたが、今春リンクにカムバックすると、3月と4月に立て続けにアイスショーを主催した。

「羽生さんはキレのある4回転ジャンプなどを披露し会場を沸かせました。しばらくショーの予定はありませんが、さらなる進化を目指し地元・仙台でトレーニングを積んでいるそうです。

きっと、ネイサンの輝かしい活躍も耳にしているでしょう。でもいまはまったく環境が違う。自分も異なるステージでストイックにスケートと向き合い、嫉妬すら抱くこともないのでは」（前出・スケート関係者）

2人はそれぞれの場所で高みを目指す。

※女性セブン2026年6月11日号