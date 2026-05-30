1999年（平11）の結成から約27年、日本中から愛されたアイドルグループ嵐が、明日31日に東京ドームでラストライブを迎える。5人とゆかりのある著名人らが「嵐」への思いを語るインタビュー連載企画「感謝の嵐」の第6回は、レスリング女子オリンピック（五輪）金メダリストの吉田沙保里さん（43）。嵐との共演経験が多く、親交がある吉田さんが、本紙にコメントを寄せた。【構成＝望月千草】◇◇◇トップアスリートの吉