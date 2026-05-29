早大スケート部フィギュア部門の公式Ｘが２９日に更新され、フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花の入部が報告された。紀平は部員紹介２５人目で登場。「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします」とコメントした。趣味は「音楽を聞くこと」、好きな動物は「ハムスター」との紹介もあった。紀平は２１年４月に早大人間科学部ｅスクールへ進学。１８年ＧＰファイナル女王で、２５年にアイス