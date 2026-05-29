ウルフドッグス名古屋は29日、日本代表ミドルブロッカーの佐藤駿一郎（26）の不祥事を受けての対応を発表した。 2025年にWD名古屋へと加入した佐藤。日本代表活動中の28日に大麻所持の容疑で逮捕され、日本代表メンバーから抹消。所属クラブであるWD名古屋は5月末まで契約を結んでいた佐藤と28日付で契約を解消していた。 20日時点で今シーズンの活動を終了していたWD名古屋だが、佐藤の逮捕を受けて