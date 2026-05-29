「石川県の皆さん、こんにちは！」──NHK金沢放送局の地域情報・ニュース番組『かがのと』で、明るい笑顔を浮かべて挨拶する女性アナウンサー。【写真を見る】“略奪不倫報道”で降板後、金沢で再出発となった畠山アナ。新番組の宣材写真ではセンターにこの春から月〜木曜日のメインキャスターに就任した彼女は、東京アナウンス室から同局に異動した畠山衣美アナである。2015年にNHKへ入局した畠山アナ。さまざまな経験を積ん