「石川県の皆さん、こんにちは！」──NHK金沢放送局の地域情報・ニュース番組『かがのと』で、明るい笑顔を浮かべて挨拶する女性アナウンサー。

【写真を見る】“略奪不倫報道”で降板後、金沢で再出発となった畠山アナ。新番組の宣材写真ではセンターに

この春から月〜木曜日のメインキャスターに就任した彼女は、東京アナウンス室から同局に異動した畠山衣美アナである。

2015年にNHKへ入局した畠山アナ。さまざまな経験を積んできた彼女は紆余曲折あったものの、金沢で新たなスタートを切った。NHK関係者が語る。

「畠山アナは熊本県出身で、2015年に営業職でNHKに入局したあとアナウンサーになるという異色の経歴を持ちます。2018年ごろから赴任先の熊本や大阪でキャスターとして経験を積むと、2023年に東京アナウンス室へ異動。

アナウンスのほか、インタビューも得意で、2025年4月からは看板番組『NHKニュース7』のリポーターに就任しました。ところがその矢先に『週刊文春』で既婚者である年下ディレクターとの不倫疑惑を報じられ、畠山アナのアナウンサー人生は一変。『ニュース7』からもすぐに降板しました」

ただ、関係者によると畠山アナはお相手の年下ディレクターから「離婚済みと聞かされていた」と局に説明したそうで、男性サイドからも同様の事情を聞かされた局側は"お咎めなし"としたという。

それでも、一時は番組に出演する仕事からは遠ざかっていた畠山アナ。2026年4月、金沢放送局へ異動し、冒頭の通り『かがのと』のメインキャスターに就任したのだ。そんな畠山アナ、石川県での評判は上々のようだ。NHK関係者の話。

「畠山アナは2024年に発生した能登震災の際、現地で取材を続けていた。石川県に思い入れがあるようで、局から異動を打診された本人は『ぜひお願いします』と快諾し、単身で赴任しています。最近は石川県出身力士の勉強を頑張っているようですよ。

地元でのロケも積極的に取り組んでい、『相手の話を真摯に聞く』『やっぱり東京でキャリアを積んだ人は違う』と大評判です。彼女が『スーパーの食材が新鮮で美味しい』と嬉しそうに話すので、周りも喜んでいますし、すっかり地に馴染んでいる。

東京アナウンス室でも期待されていた人材ですから、金沢での仕事をまっとうしたら、東京復帰もあり得るのではないでしょうか」

金沢の地で新たなキャリアを歩む畠山アナ。また全国区で活躍する日もやってきそうだ。