兵庫県たつの市の民家で住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が見つかってから10日が経過した。県警は元隣人で、住居、職業不詳の大山賢二容疑者（42）について殺人容疑で逮捕状を取り、全国で指名手配しているが、大山容疑者の行方は依然として分かっていない。【現場写真】事件の翌日、深緑のTシャツに黒ジャージ姿で目撃された大山容疑者、被害者の自宅と容疑者の実家の距離感かつて住んでいた実家の隣人を