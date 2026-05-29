兵庫県たつの市の民家で住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）の遺体が見つかってから10日が経過した。県警は元隣人で、住居、職業不詳の大山賢二容疑者（42）について殺人容疑で逮捕状を取り、全国で指名手配しているが、大山容疑者の行方は依然として分かっていない。

【現場写真】事件の翌日、深緑のTシャツに黒ジャージ姿で目撃された大山容疑者、被害者の自宅と容疑者の実家の距離感

かつて住んでいた実家の隣人をなぜ殺害したのか──その動機と事件の詳細が注目されている。【前後編の前編】

2人の遺体は5月19日の午前10時半ごろ、「（被害者と）連絡が取れない」という通報を受けて駆けつけた警察官によって発見された。

「遺体は自宅1階で見つかりました。2人は首などを複数か所刺されていました。澄恵さんの死因は首を刺され動脈を損傷したことによる失血死で、千尋さんも首を刺されて静脈と筋肉を損傷した出血性ショックと確認されています。2人には防御創があったことから、容疑者は抵抗する2人を執拗に襲ったとみられています。13日の夕方に2人が電話していることが確認されており、その後に殺害されたようです。凶器となった刃物は見つかっていません。

室内には現金の入った財布も残されており、金銭目的ではないようです」（大手紙社会部記者）

その後、兵庫県警は捜査本部を設置し、23日に現場の遺留品などから容疑者を特定して逮捕状を取得。行方がわからないため、24日には容疑者の顔写真を公開した。

しかし、遺体が発見される前、県警はすでに大山容疑者と接触していた。



逮捕状が出る1週間前のことだ。遺体が発見される3日前にあたる5月16日午後10時過ぎ、現場から30キロ離れた同県高砂市内で「歩道で寝ている人がいる」と通報があった。

「この人物が大山容疑者でした。警察官が職務質問をした際には『人を殺した』と話したそうです。警察署に任意同行されましたが、その話に殺害相手や日時などの具体性はなく、容疑者が噛み合わない言動を繰り返したことにより、警察は信憑性は低いと判断した。そして、遺体が見つかった現場付近まで送り届けてしまったんです。田中さん宅の南隣が容疑者が生まれ育った実家ですから。

その後、男の行方がわからなくなってしまったわけですが、この時の容疑者の所持金は550円。県警は容疑者が遠くには行かずに近くで潜伏している可能性もあるとみて、行方を追っています」（同前）

「近くに潜伏しているとなると、怖くて犬の散歩も億劫になりますよ」

そう溢すのは事件現場の近隣住民だ。現場は長閑な住宅地。一戸建てが建ち並んでいるが、なかには家先に草木が生い茂る古屋もある。

「田中さんのところは亡くなった2人で住んでいてね。他にもきょうだいはいますが嫁いでいたりで同居はしていなかった。亡くなった澄恵さんとは2月末に会ったのが最後です。みなさんおっしゃるように、おっとりしていて悪い感じはまったくない優しい人だった。2月に会った時には、以前に入院していたことや、車をぶつけてしまったからもう運転はしないなんていった話をしていました。

娘の千尋さんは病気を患い、一時的に家を離れていたけど、また戻ってきていたんです。仕事とかはまだできていなかったのかもだけど、事件の少し前までは、毎朝のように、千尋さんの運転する車で2人揃って出かけていました」

別の近隣住民はこう話す。

「昔はとても明るい一家でね。お父さんは存命だった頃、漁師みたいなことをやっていて。でっかいシャコが取れたーって元気に売り捌いていましたよ。亡くなった千尋さんにはお姉さんと妹さんがいてね。3姉妹。とても几帳面でしっかりされていましたよ」

他の住民によると、高齢親子での生活について不安を吐露したこともあったという田中さん。そんな親子がなぜ殺害されたのか。

複数の住民に話を聞いたが「トラブルがあったという話は聞いたことない」「そもそも容疑者が隣人だったのは10年前のことだからトラブルになりようがない」と首を傾げる。そんな中、ある住民はこうも話している。

「被害者の家も加害者の家も、手入れが行き届いていないんだよね。特に加害者の家はかなり古くて、まったく手入れがなされていない。被害者の家はそこまで古くはないけど、かなりゴミが散乱してしまっていてね。高齢の親と病気を患った娘だから掃除は難しいのかもしれないけど……。

どっちの家も隣家に植物やごみが影響しているんじゃないかな。そういうのって近隣トラブルの原因にはなりやすいから……」

殺害の背景には「近隣トラブル」があったのだろうか。現場を歩くと、住民らの証言から大山容疑者の人物像が浮かび上がってきた──。

（後編につづく）