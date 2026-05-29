かっぱ寿司が平日の店内飲食限定メニューとして「かっぱのランチセット」を5月28日から販売しています。昨年10月にも販売された同ランチセットを約半年ぶりに復活させた理由などを同社担当者に伺いました。●かっぱのランチセットを復活させた経緯かっぱのランチセットは、これまで一部店舗で展開していたメニューですが、昨年もお客様からのご要望にお応えし、実施店舗の拡大を行ってまいりました。その結果、大変大きな反響をい