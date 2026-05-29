かっぱ寿司が平日の店内飲食限定メニューとして「かっぱのランチセット」を5月28日から販売しています。

昨年10月にも販売された同ランチセットを約半年ぶりに復活させた理由などを同社担当者に伺いました。

●かっぱのランチセットを復活させた経緯

かっぱのランチセットは、これまで一部店舗で展開していたメニューですが、昨年もお客様からのご要望にお応えし、実施店舗の拡大を行ってまいりました。

その結果、大変大きな反響をいただくとともに、未導入店舗をご利用のお客様からも「ぜひ利用したい」という多数のリクエストを頂戴しました。

こうした声を受け、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう全店展開を目指し、「午後を元気に過ごしていただくための”満足感”」や「その日の気分に応じて選べる”楽しさ”」をコンセプトにメニュー内容を見直し、このたび約半年ぶりの復活と、全店へ拡大展開するに至りました。

●昨年10月の8種類から今回の4種類になった理由

前回は幅広いラインアップで展開していましたが、今回は「定番性」「分かりやすさ」「選びやすさ」を重視し、4種類に厳選いたしました。

ラーメン・うどん・海鮮丼・デザート付きセットといったカテゴリーごとに人気がある代表的な商品をセットに配置することで、忙しいビジネスパーソンのランチタイムでも迷わず選べる構成としています。そのうえで、しっかり満足感を得られるボリューム設計としています。

●えび天うどん、茶碗蒸し、いなりからなるランチセットは王道

「えび天うどん、茶碗蒸し、いなり（2個）」のセットは、手軽さや和食としての安心感に加え、税込690円〜という価格帯の魅力もあり、ランチの中でも定番として安定した支持をいただいている構成です。

特定のランキングとして「最も人気」という位置づけではありませんが、コストパフォーマンスと満足感のバランスに優れた、王道のランチセットとして継続採用しております。

●平日・店内飲食限定

かっぱ寿司は”あなたの街の食堂”として、毎日でも気軽に立ち寄れる存在でありたいと考えており、物価高が続く中でも、おいしいものを無理なく楽しんで外食をいただきたいという思いを込めて、平日限定・店内飲食限定という形で、引き続きお得な施策を展開しております。

また、同様の考えのもと、同じく人気サービスの食べ放題においても、平日学割やランチタイムクーポンの発行なども実施しております。

さらに今回のランチセットは、一般的なランチタイム（11時〜14時）に縛られず、平日16時まで注文可能とすることで、混雑時間をさけたご利用や、遅めのランチ、午後のひと休みといった多様なニーズにも対応しております。

●全店展開のわけ

前回は一部店舗（142店舗）での限定展開でしたが、ランチセットに対する高い評価と需要の高まりを受け、今回はより多くのお客様にご利用いただけるよう、全店へと展開を拡大しました（一部改装中の店舗は除きます）。

●にぎり寿司のランチセットはなし

前回はにぎり寿司セットも含めた構成でしたが、今回はラーメン・うどん・海鮮丼・デザート付きセットなど、「セットとしての満足感」や「選びやすさ」を軸に再設計しております。

一方で、にぎり寿司は通常メニューで豊富に取り揃えているため、ランチセットに加えて、一皿ずつ自分好みに追加注文することが可能です。

ぜひ、お好きなお寿司を組み合わせて、自分だけの、ちょっと特別なランチタイムを楽しんでいただければと思います。

●お客さんの声

前回のランチセットに対しては、「お得にしっかり食べられる」「遅めのランチでも利用できて便利」「いろいろなメニューから選べるのが楽しい」といったお声を多くいただいております。

今回の全店拡大は、こうした「お得で満足感のあるランチを全国のかっぱ寿司でも楽しみたい」というご要望にお応えしたものです。

かっぱのランチセット概要：

販売開始日：2026年5月28日

販売店舗：かっぱ寿司全店（※一部改装中店舗は除く）

販売時間：平日限定・開店〜16:00まで（店内飲食限定）※土・日・祝日は対象外となります。

詳細URL: https://www.kappasushi.jp/kappa_lunch[リンク]

Aランチ：コク旨醤油ラーメン（メンマチャーシュー）、ちょこっとフライドポテト＆二段仕込の醤油とり唐揚げ、えび天巻き

価格：税込890円〜

Bランチ：えび天うどん、茶碗蒸し、いなり（2個）、プレミアムプリン

価格：税込990円〜

Cランチ：えび天うどん、茶碗蒸し、いなり（2個）

価格：税込690円〜

Dランチ：贅沢10種の海鮮丼（酢飯）、あさりの味噌汁

価格：税込1,190円〜

※画像提供：カッパ・クリエイト株式会社

(執筆者: 6PAC)