（左）愛河莉音（右）堀木さな グラビアDVDの撮影で愛河莉音さん、堀木さなさんをモデルに沖縄へ。長年のキャリアの中で自発的にDVDロケを組む理由、4泊5日を振り返りながら山岸流ロケの仕方などをお聞きしました。（聞き手・文：近井沙妃） ロケの基本 2月末、久々にグラビアDVDの撮影で4泊5日の沖縄ロケに行ってきた。モデルは同事務所に所属する愛河莉音さんと堀木さなさん。この時期の沖縄は晴れると温かいが雨や風が