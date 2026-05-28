【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式X（旧Twitter）が、5月28日に更新された。練習生への誹謗中傷に注意喚起を行った。【写真】「日プ新世界」コンセプト評価1位となったイケメン練習生◆「日プ新世界」誹謗中傷に注意喚起公式SNSでは「現在、インターネット上などにおいて、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く