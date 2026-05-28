「日プ新世界」練習生への誹謗中傷に注意喚起「削除要請や法的措置を講じる場合があります」
【モデルプレス＝2026/05/28】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の公式X（旧Twitter）が、5月28日に更新された。練習生への誹謗中傷に注意喚起を行った。
【写真】「日プ新世界」コンセプト評価1位となったイケメン練習生
公式SNSでは「現在、インターネット上などにおいて、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております」と報告。これらの行為について、「練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております」と、明かした。
さらに、悪質な発信や情報の拡散行為に対しては、「証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります」とし、法的対応も辞さない構えを示した。最後には、「不確かな情報や憶測に基づく発信・拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ、「練習生たちが安心して夢に向かって挑戦できる環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」と結んだ。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
【重要なお知らせ】誹謗中傷等に関する注意喚起
現在、インターネット上などにおいて、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。
これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております。
悪質な発信や拡散行為に対しては、証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります。
視聴者の皆さまにおかれましては、不確かな情報や憶測に基づく発信・拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。
練習生たちが安心して夢に向かって挑戦できる環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ新世界」コンセプト評価1位となったイケメン練習生
◆「日プ新世界」誹謗中傷に注意喚起
公式SNSでは「現在、インターネット上などにおいて、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております」と報告。これらの行為について、「練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております」と、明かした。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
◆全文
【重要なお知らせ】誹謗中傷等に関する注意喚起
現在、インターネット上などにおいて、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。
これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております。
悪質な発信や拡散行為に対しては、証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります。
視聴者の皆さまにおかれましては、不確かな情報や憶測に基づく発信・拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。
練習生たちが安心して夢に向かって挑戦できる環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
【Not Sponsored 記事】