【モデルプレス＝2026/05/28】モデルで女優の香音が5月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。【写真】芸能一家の美人娘「小顔が際立つ」“別人級”バッサリカットの新ヘア◆香音、バッサリヘアカットで雰囲気ガラリ香音は「バッサリ切りました〜 こんなに短いの生まれてはじめて」とコメントし、写真を投稿。ロングヘアを肩上までバッサリとカットした、ブラウンのボブヘアを披露した。◆香