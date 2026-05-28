香音「こんなに短いの生まれてはじめて」バッサリカットで雰囲気ガラリ「可愛すぎて二度見」「夏らしくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】モデルで女優の香音が5月27日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開した。
【写真】芸能一家の美人娘「小顔が際立つ」“別人級”バッサリカットの新ヘア
香音は「バッサリ切りました〜 こんなに短いの生まれてはじめて」とコメントし、写真を投稿。ロングヘアを肩上までバッサリとカットした、ブラウンのボブヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「短いのもすごく似合う」「可愛すぎて二度見した」「夏らしくて素敵」「小顔が際立つ」「天使かと」「イメチェン大優勝」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】芸能一家の美人娘「小顔が際立つ」“別人級”バッサリカットの新ヘア
◆香音、バッサリヘアカットで雰囲気ガラリ
香音は「バッサリ切りました〜 こんなに短いの生まれてはじめて」とコメントし、写真を投稿。ロングヘアを肩上までバッサリとカットした、ブラウンのボブヘアを披露した。
◆香音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「短いのもすごく似合う」「可愛すぎて二度見した」「夏らしくて素敵」「小顔が際立つ」「天使かと」「イメチェン大優勝」「透明感がすごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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