【モデルプレス＝2026/05/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。【写真】紅白出場人気K-POP美女「脚が長くて綺麗すぎる」美脚眩しいショーパン姿◆カリナ、ショーパンから美脚スラリカリナは「好きなものだらけ」と韓国語で記し、緑に囲まれた庭でのオフショットを複数枚投稿。黒いパイピングがアクセントの白いトップスに黒いショートパ