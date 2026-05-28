aespaカリナ、圧巻美脚輝くショーパン姿披露「スタイルレベチ」「透明感半端ない」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/28】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月27日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「脚が長くて綺麗すぎる」美脚眩しいショーパン姿
カリナは「好きなものだらけ」と韓国語で記し、緑に囲まれた庭でのオフショットを複数枚投稿。黒いパイピングがアクセントの白いトップスに黒いショートパンツでホースで水やりをする姿や白いソファーに座りポーズを取る様子を公開し、いずれもスラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗すぎる」「白くて美しい肌が緑に映える」「スタイルレベチ」「自然体の笑顔が素敵」「透明感半端ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場人気K-POP美女「脚が長くて綺麗すぎる」美脚眩しいショーパン姿
◆カリナ、ショーパンから美脚スラリ
カリナは「好きなものだらけ」と韓国語で記し、緑に囲まれた庭でのオフショットを複数枚投稿。黒いパイピングがアクセントの白いトップスに黒いショートパンツでホースで水やりをする姿や白いソファーに座りポーズを取る様子を公開し、いずれもスラリとした真っ直ぐな美しい脚が際立っている。
◆カリナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗すぎる」「白くて美しい肌が緑に映える」「スタイルレベチ」「自然体の笑顔が素敵」「透明感半端ない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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