モデルでタレントのローラが、5月26日までに自身のインスタグラムを更新。露出の多い“田植えファッション”を今年も披露し、話題となっている。【写真】今年も露出が多い、ローラの最新“田植えファッション”投稿には10枚以上の写真を添付。オフショルダーのトップスにぴったりとしたショートパンツ、麦わら帽子を合わせた全身ブラックのスタイルを披露した。田植え中の様子に加え、仲間とポージングを決めたモデルさながら