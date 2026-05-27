【モデルプレス＝2026/05/27】歌手のLiSAが5月27日、自身のInstagramを更新。ライブでのミニ丈の衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】38歳鬼滅歌手「脚めちゃくちゃ綺麗」片脚網タイツの真紅ミニ丈衣装◆LiSA、美脚際立つミニ丈衣装披露「iCHiNiTSUiTE GO（イチニツイテゴー）」をタイトルに、15周年のツアー「LiVE is Smile Always」を開催中のLiSA。「苺から生まれた15宇宙人 駆け抜けたたわわな15年を味わい尽くす」とつ