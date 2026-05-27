LiSA、片脚網タイツの真紅ミニ丈衣装で圧巻美脚披露「かっこよくて可愛い」「パワフルで輝いてる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】歌手のLiSAが5月27日、自身のInstagramを更新。ライブでのミニ丈の衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「脚めちゃくちゃ綺麗」片脚網タイツの真紅ミニ丈衣装
「iCHiNiTSUiTE GO（イチニツイテゴー）」をタイトルに、15周年のツアー「LiVE is Smile Always」を開催中のLiSA。「苺から生まれた15宇宙人 駆け抜けたたわわな15年を味わい尽くす」とつづり、ライブ会場でのオフショットを複数枚投稿した。
赤を基調としたヒョウ柄風のフリルドレスに、黒の網タイツとロングブーツを合わせたコーディネートで、マイクを手にパフォーマンスを行う姿を公開しており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「かっこよくて可愛い」「パワフルで輝いてる」「網タイツとブーツの組み合わせがクール」「脚めちゃくちゃ綺麗で憧れる」「素敵な衣装着こなせるのさすが」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「脚めちゃくちゃ綺麗」片脚網タイツの真紅ミニ丈衣装
◆LiSA、美脚際立つミニ丈衣装披露
「iCHiNiTSUiTE GO（イチニツイテゴー）」をタイトルに、15周年のツアー「LiVE is Smile Always」を開催中のLiSA。「苺から生まれた15宇宙人 駆け抜けたたわわな15年を味わい尽くす」とつづり、ライブ会場でのオフショットを複数枚投稿した。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿にファンからは「かっこよくて可愛い」「パワフルで輝いてる」「網タイツとブーツの組み合わせがクール」「脚めちゃくちゃ綺麗で憧れる」「素敵な衣装着こなせるのさすが」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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