ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人トラベター」に出演。北海道が誇る「道民熱愛の肉グルメ」を求めて札幌の街を駆け巡った。最初に訪れたのは、北海道名物の鶏の唐揚げ「ザンギ」の名店として知られる「中国料理布袋」。温度の異なる油で３度揚げされた巨大なザンギを前に、佐藤は「でかい！めちゃめちゃうまそう」と大興奮。一口頬張ると「外がパリパリで中がプリプリ！食感の差がやば