ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。北海道が誇る「道民熱愛の肉グルメ」を求めて札幌の街を駆け巡った。

最初に訪れたのは、北海道名物の鶏の唐揚げ「ザンギ」の名店として知られる「中国料理 布袋」。温度の異なる油で３度揚げされた巨大なザンギを前に、佐藤は「でかい！めちゃめちゃうまそう」と大興奮。一口頬張ると「外がパリパリで中がプリプリ！食感の差がやばいぞ！」と、そのジューシーさに舌鼓を打った。さらに、特製のネギだれを合わせた味の変化にも「恐れ入りました。うますぎる」と素直に脱帽してわかせる一幕もあった。

続いては北海道の代名詞、ジンギスカンを求めて「ジンギスカン 鹿と熊」へ。ここで佐藤が出会ったのは、ラムとマトンの間にあたる生後１年以上２年未満の希少な羊肉「ホゲット」。流通量が極めて少なく「幻の羊」とも呼ばれる究極の味わいに「赤身のうまみがしっかりしていて、うまい」と新発見に目を輝かせた。

旅のハイライトは、１日限定１０食という「シャトーブリアン定食」をかけたミッション。お題は「お花見ジンギスカンをしたことがある人を探せ」というもの。近年の火気使用制限の影響で苦戦を強いられたが、無事に経験者を見つけ出しミッションクリア。北区の「牛かつ いち華」で、揚げ時間わずか６０秒という極薄衣のレア牛かつを堪能。「お肉感をすごく感じるのに一瞬で溶けちゃう。完璧！こんなの無限に食べられちゃう」と、その贅沢な味わいに悶絶していた。

北海道の肉グルメを全力で楽しみ、ファンにはたまらない“もぐもぐシーン”満載の旅となったようだ。