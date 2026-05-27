２０日、貴州省丹寨県楊武鎮排莫村で、村の人とろうけつ染め作品の天日干しをするミャオ族ろうけつ染め技術の県認定伝承者、張世秀（ちょう・せいしゅう）さん（右）。（丹寨＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽5月27日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州丹寨（たんさい）県のミャオ族の人々は、伝統技芸の「ろうけつ染め」を代々受け継いできた。藍染料作りやろう描き、染色、ろう落とし、縫製など10以上