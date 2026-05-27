株式会社焦点工房は、ライカMマウントレンズをニコンZマウントカメラに装着するための電子接点付きマウントアダプター「SHOTEN LM-NZ M E」を5月27日（水）に発売した。希望小売価格は3万9,400円。 ヘリコイドを搭載した電子接点付きのマウントアダプター。Exif記録やフォーカスエイドに対応する。ヘリコイドの繰り出し量は6mm。 フォーカスレバーを備えるほか、無限遠位置にはクリック感