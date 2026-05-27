日本航空（JAL）が運営するオンラインショッピングモール「JAL Mall」は、オープンから3周年を記念したキャンペーンを、5月29日午前11時から6月30日まで開催する。6月14日まではJAL Mall史上初となる最大13倍マイルのキャンペーン、6月15日からは最大80％オフセールとJALお買いものポイントのレートアップキャンペーンを展開する。また、期間中の買い物でJAL旅行券5万円分などが1,000名に当たる大抽選キャンペーンも実施する。