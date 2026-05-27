日本サッカー協会は２７日、６月１１日に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に臨む２６人の代表選手の背番号を発表した。

ストライカーの代名詞とも言える背番号「９」は、チーム最年少２０歳のＦＷ後藤啓介が付けることになった。

過去７大会でＷ杯の９番を背負ったのは、フランスＷ杯の中山雅史（当時３０）、日韓Ｗ杯の西沢明訓（同２５〜２６）、ドイツＷ杯の高原直泰（同２７）、南アフリカ、ブラジル、ロシアの岡崎慎司（同２４、同２８、同３２）、前回カタールＷ杯の三笘薫（同２５）。いずれもチームの攻撃の中心選手が担ってきた中、今回は最年少で選出された後藤が付けることになった。また、中山、高原ら磐田の先輩の系譜も継ぐことになった。

◆後藤 啓介（ごとう・けいすけ）２００５年６月３日、静岡・浜松市生まれ。２０歳。カワイ体育教室ＳＣ、磐田Ｕ―１５、同Ｕ―１８を経て、高２の冬にトップ昇格。２３年１１月にベルギー１部アンデルレヒトに期限付き移籍し、２４年１２月に完全移籍。今季は同１部シントトロイデンに期限付きで加入。１９１センチ、７８キロ。