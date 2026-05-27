長女への暴行容疑で現行犯逮捕されたことを受けて、阿部慎之助氏（47）が巨人の監督を急きょ辞任することになった。5月26日に都内で開いた会見で、阿部氏は、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」と神妙な面持ちで語り、涙で声を詰まらせる場面もあった。

【写真】小学生とキャッチボールをする阿部氏、引退セレモニーで自身の子供から投球を受ける様子ほか、夜の西麻布を歩いていた選手時代なども

阿部氏は25日夜、渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女がケンカをしているのを注意したところ言い返され、カッとなって暴行を加えたという。本人も容疑を認め、26日の午前0時過ぎには釈放され、今後は任意で捜査を行う方針とみられる。

長女にとっても、父親の逮捕は予想外の出来事だったようだ。会見では、代理人が長女の手紙を読み上げて、〈父とはすでに仲直りしています〉〈警察が来て一番驚いているのは、自分自身です〉などと報告している。

トラブルの現場となった自宅は、高級物件だった。球界関係者が明かす。

「家賃200万円を超え、入居審査も厳しい超高級賃貸だと聞いています。阿部さんは現役時代、日本選手で史上3人目となる年俸6億円に到達。監督となった現在も年俸は1億円を超えるとみられ、高額な家賃も支払うことができる。 かなりのセレブ生活で、いつも運転手付きのアルファードに乗り、この頃、最新モデルに乗り換えたようです」

シーズン途中の逮捕で解任という異例の事態に陥り、ネット上では、〈これから阿部家はどうなるのか〉〈いきなりの無職…〉と心配の声が相次いでいる。ただ、前出の関係者によると、阿部氏には知られざる"副業"があるという。

「謝罪会見にも立ち会った弁護士が代表となっている、都内に本社がある企業の取締役に就任しています。もともとは不動産の売買や管理を行う会社だそう。いずれにせよ、今後はこの会社を通して仕事をしていく可能性が考えられます」

なお、阿部氏が取締役を務める企業の登記を確認すると、"目的"の欄には、不動産の売買や管理、イベントの企画・運営、広告・宣伝、工事の請負・設計といった文言が並ぶ。

シーズン半ばで巨人を去り、阿部氏はこれからどのような日々を過ごすのだろうか──。