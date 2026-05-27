韓国のリタイア世帯の3世帯に1世帯が、「生活費が足りない」と感じていることがわかった。中高年層の財務満足度も40点台と低い水準にとどまっている。【データ】最悪の貧困率…統計で見る「超高齢社会・韓国」のリアル保険研究院のピョン・ヘウォン主任研究委員が5月26日、「消費者金融力量診断と政策課題セミナー」で発表した「中高年消費者の金融力量診断と強化方案」によると、リタイア世帯の32.5％が過去1年間に生活費の不足を