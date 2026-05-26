第一アイペット損害保険（東京都江東区）が、「ペットの名前ランキング2026」を発表しました。調査は、2025年4月1日〜2026年3月31日の間に、同社保険に新規で加入した0歳の犬・猫を対象に実施しています。総合名前ランキングでは、犬・猫ともに「むぎ」が1位になりました。【1〜20位】犬＆猫の名前ランキング総合TOP20を見る！男の子の名前「レオ」が不動の人気犬の性別名前ランキングをみると、男の子の名前5位が「そら」、