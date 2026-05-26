第一アイペット損害保険（東京都江東区）が、「ペットの名前ランキング2026」を発表しました。調査は、2025年4月1日〜2026年3月31日の間に、同社保険に新規で加入した0歳の犬・猫を対象に実施しています。総合名前ランキングでは、犬・猫ともに「むぎ」が1位になりました。

【1〜20位】犬＆猫の名前ランキング 総合TOP20を見る！

男の子の名前「レオ」が不動の人気

犬の性別名前ランキングをみると、男の子の名前5位が「そら」、4位が「ラテ」、3位が「ロイ」、2位が「むぎ」となり、1位には「レオ」が輝きました。「レオ」は昨年に引き続き1位で不動の人気を維持し、昨年8位だった「そら」が5位に上昇しました。

一方、犬の女の子の名前は5位が「こむぎ」、4位が「きなこ」、3位が「ココ」、2位が「モカ」、1位は「むぎ」となりました。「むぎ」が昨年に続き1位となったほか、昨年4位だった「モカ」が2位にランクアップしました。

続いて、猫の性別名前ランキングでは、男の子の名前5位が「きなこ」、4位が「そら」、3位が「ラテ」、2位が「むぎ」で、1位は犬の男の子と同じく「レオ」が選ばれました。

女の子の名前では、同率5位が「ラテ」と「ベル」、4位が「むぎ」、3位が「モカ」、2位が「きなこ」で、1位は「ルナ」となりました。「ルナ」は昨年に引き続き1位となったほか、昨年8位だった「ラテ」が順位を上げて「ベル」と同率で5位となりました。