プロ野球巨人軍の阿部慎之助監督（26日辞任）が長女（18）に暴行したとして逮捕・釈放された事件で2026年5月26日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）に出演したヒロミさんが「残念」を繰り返した。監督は飲酒した状態だった事件は、25日夜、阿部監督の長女から「親から虐待された」と児童相談所に連絡、児童相談所が110番通報、逮捕に至った。警察の取り調べに対し、阿部監督は「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言ったら